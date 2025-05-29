Стало известно о расколе в отношениях Чехии и Словакии из-за Украины

Отношения между Чехией и Словакией, которые считались образцовыми с момента распада Чехословакии в 1992 году, переживают серьезное охлаждение из-за Украины. Об этом сообщило издание Deutche Welle.

Аналитики отметили, что отношения двух стран заметно ухудшились после прихода к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года. По данным издания, курс Братиславы, который ориентирован на Россию, вступил в противоречие с позицией чешского кабмина, поддерживающего Украину.

В частности, в марте 2024 года власти Чехии отменили традиционное совместное заседание правительств, объяснив это «глубокими разногласиями» по внешней политике. Кроме того, они объявили о приостановке «чрезвычайно хороших отношений» со Словакией на неопределенный срок.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что без дружественных отношений с Россией невозможно строить «нормальный, современный и спокойный» мир.

Фицо заявил, что прилагает усилия, чтобы восстановить связи с РФ. Он подчеркнул, что старается выстраивать свою позицию на фактах, а не на эмоциях или антироссийских настроениях, которые сегодня, по его словам, усиливаются в мире.

Премьер Словакии отметил, что намерен содействовать поддержанию хороших отношений между странами, несмотря на сложную международную обстановку.

Ранее Фицо раскритиковал Мерца за слова о возможных санкциях ЕС против Словакии.