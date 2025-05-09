Глава «Роскосмоса» сообщил о планируемой беседе с будущим главой NASA

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил журналистам, что у него планируется беседа с будущим директором NASA Джаредом Айзекманом. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, он конструктивно оценивает взаимодействие «Роскосмоса» с американским агентством.
«Скоро с <...> Айзекманом будем разговаривать», — сказал Баканов.
Он добавил, что в настоящее время российская государственная корпорация имеет насыщенную международную повестку.
В частности, недавно «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о сотрудничестве. В документе говорится, что Москва и Пекин будут взаимодействовать при создании лунной электрической станции.
Также в скором времени в Венесуэле должно состояться открытие наземной станции ГЛОНАСС, подчеркнул Баканов.
В конце марта в NASA заявили, что сотрудничество США и РФ при эксплуатации Международной космической станции (МКС) «идет гладко, как это продолжается почти 25 лет». Как отметили представители американского агентства, Вашингтон сосредоточен на совместной работе с Москвой в данной области.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили о необходимости продолжать контакты с NASA, независимые от политики.