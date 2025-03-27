Трамп отказался выдвигать кандидатуру Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник в ООН, чтобы она работала в конгрессе США

Президент США Дональд Трамп отказался выдвигать кандидатуру конгрессвумен Элиз Стефаник на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, чтобы политик могла продолжить работу в палате представителей. Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе», — отметил он.

Трамп объяснил, что Стефаник поможет ему «обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост». Глава Белого дома добавил, что есть и другие кандидаты, которые «смогут делать хорошую работу в ООН».

В январе Стефаник заявляла, что в случае утверждения ее кандидатуры она бы проводила политику «мира через силу» в рамках принципа «Америка прежде всего». Политик подчеркивала, что в условиях современных угроз со стороны Китая, России, КНДР и Ирана США должны особенно активно вести за собой союзников и демонстрировать свою силу на международной арене.

Кроме того, Стефаник подчеркивала, что Китай является «главным вызовом» национальной безопасности США для нынешнего поколения американцев. Она выразила уверенность, что в течение этого поколения это будет самым серьезным вызовом.

Ранее политолог заявил, что Трамп затеял «перестройку» в США.