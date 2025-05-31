Эрдоган заявил, что Турция прикладывает усилия для встречи РФ и Украины в Стамбуле

Эрдоган: Турция работает над тем, чтобы свести делегации РФ и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над обеспечением встречи РФ и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией... Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе», — заявил турецкий лидер.

Как отмечается в сообщении, в ходе беседы Эрдогана и Радева обсуждались двусторонние отношения Турции и Болгарии, региональные и глобальные вопросы.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил заинтересованность в проведении второго раунда переговоров с Россией. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Украина готова направить делегацию в Стамбул.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке «к новым дипломатическим шагам» перед переговорами с Россией.