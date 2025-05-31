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В Иране возмутились содержимым нового доклада МАГАТЭ

В МИД Ирана назвали новый доклад МАГАТЭ «политизированным»
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Lisa Leutner/AP

В МИД Ирана назвали новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «политизированным» и выразили протест против его содержания. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, МАГАТЭ в ранее опубликованном докладе назвало сотрудничество с Ираном «менее чем удовлетворительным».

В докладе сообщалось, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. Также агентство заявило о «серьезной обеспокоенности» относительно того, что Тегеран увеличил свои запасы урана в период с февраля по середину мая.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Иран предпринимают попытки согласовать рамочный договор, который должен стать промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

В Тегеране хотят включить в это соглашение подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что Иран не хочет, чтобы его разбомбили из-за ядерной программы.

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