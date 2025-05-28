Нетаньяху заявил о ликвидации главы ХАМАС в Газе

Reuters: Нетаньяху заявил о ликвидации главы ХАМАС Мохаммеда Синвара в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации главы радикального палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Синвара в секторе Газа. Об этом пишет Reuters.

«Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара», — сообщил израильский политик во время выступления в кнессете (парламент).

Кроме того, был уничтожен младший брат лидера ХАМАС — Яхья Синвар.

В самом движении ХАМАС пока не подтвердили ликвидацию Мохаммеда Синвара в секторе Газа.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

Как сообщал Биньямин Нетаньяху целью военной операции является контроль Израиля над всей территорией сектора Газа. Он также добавил, что ЦАХАЛ не позволит палестинскому движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

Ранее в США опровергли сообщения о согласии ХАМАС на прекращение огня.