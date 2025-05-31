На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Названа дата встречи Мерца и Трампа, где обсудят Украину

Мерц встретится с Трампом в Белом доме 5 июня
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Немецкий канцлер Фридрих Мерц собирается отправиться с визитом в США и встретиться с президентом Дональдом Трампом 5 июня, сообщает RDN.

По словам представителя правительства ФРГ Стефана Корнелиуса, политики проведут переговоры в Белом доме 5 июня, вместе пообедают и пообщаются с прессой.

Как уточняется в материале, это первая встреча лидеров с момента вступления Мерца в должность канцлера. В прошлом он и Трамп однажды пересекались в Нью-Йорке много лет назад. Американский лидер позволит высокому гостю переночевать в гостевом доме президента.

«Переговоры в Вашингтоне, скорее всего, будут сосредоточены на усилиях по прекращению войны на Украине, ответе НАТО на растущие внешние угрозы и тарифном споре между США и ЕС», — говорится в статье.

Согласно публикации, в последнее время политики несколько раз общались по телефону: один раз вдвоем и трижды вместе с другими европейскими лидерами. У Мерца есть мобильный номер американского президента, и он может отправить ему СМС. А после недавнего разговора лидеры стали обращаться друг к другу по имени.

В середине мая Мерц пригласил Трампа посетить родной регион его предков. Они родом из небольшого винодельческого города Кальштадт на винном пути в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Она относится к району Бад-Дюркхайм. Бабушка и дедушка Трампа уехали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века. Мерц знает этот регион, так как проходил там военную службу.

Ранее в биографии Трампа нашлось светлое пятно.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами