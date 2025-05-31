Названа дата встречи Мерца и Трампа, где обсудят Украину

Немецкий канцлер Фридрих Мерц собирается отправиться с визитом в США и встретиться с президентом Дональдом Трампом 5 июня, сообщает RDN.

По словам представителя правительства ФРГ Стефана Корнелиуса, политики проведут переговоры в Белом доме 5 июня, вместе пообедают и пообщаются с прессой.

Как уточняется в материале, это первая встреча лидеров с момента вступления Мерца в должность канцлера. В прошлом он и Трамп однажды пересекались в Нью-Йорке много лет назад. Американский лидер позволит высокому гостю переночевать в гостевом доме президента.

«Переговоры в Вашингтоне, скорее всего, будут сосредоточены на усилиях по прекращению войны на Украине, ответе НАТО на растущие внешние угрозы и тарифном споре между США и ЕС», — говорится в статье.

Согласно публикации, в последнее время политики несколько раз общались по телефону: один раз вдвоем и трижды вместе с другими европейскими лидерами. У Мерца есть мобильный номер американского президента, и он может отправить ему СМС. А после недавнего разговора лидеры стали обращаться друг к другу по имени.

В середине мая Мерц пригласил Трампа посетить родной регион его предков. Они родом из небольшого винодельческого города Кальштадт на винном пути в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Она относится к району Бад-Дюркхайм. Бабушка и дедушка Трампа уехали оттуда в Нью-Йорк в конце XIX века. Мерц знает этот регион, так как проходил там военную службу.

Ранее в биографии Трампа нашлось светлое пятно.