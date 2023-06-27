Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters нашел светлое пятно в биографии Трампа

Reuters: из 46 президентов США только у Трампа в предках не было рабовладельцев

close
100%
Evan Vucci/AP

Из 46 президентов Соединенных Штатов только у Дональда Трампа в предках не было рабовладельцев, выяснило агентство Reuters.

Отмечается, что в своем исследовании агентство смогло проанализировать генеалогии более 100 современных лидеров США, в том числе президентов, губернаторов, судей и некоторых конгрессменов.

Исследование показало, что все ныне живущие президенты США, в том числе Байден имеют среди предков хотя бы одного человека, владевшего рабами. Это Барак Обама, Джимми Картер, Джордж Буш и Билл Клинтон.

В отличие от них, предки Дональда Трампа переехали в США уже после отмены рабства в США в 1865 году — предки по отцу Трампа приехали из Германии в начале 20-го века, а мать будущего президента Мэри Энн Маклауд приехала из Шотландии в 1930 году.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала сенсацией запись CNN с «признанием Трампа» по файлам Пентагона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях