В МИД РФ считают, что Китай может не беспокоиться из-за контактов России с США

Китай не имеет оснований для беспокойства в связи с взаимодействием России с США. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

По его словам, в настоящий момент происходит не налаживание отношений, а восстановление базовой инфраструктуры ведения диалогов с американской стороной, разрушенной при администрации экс-президента Джо Байдена. Дипломат сравнил происходящие процессы с переговорными механизмами между РФ и Китаем в последние годы.

«... с нынешней администрацией, занимающей более рациональный, прагматичный подход, мы пытаемся просто создать основу и структуру, в рамках которых можно вести диалог», — заявил Руденко.

Он уточнил, что под контактами имеется в виду создание неких рабочих групп, внутри которых идет обсуждение конкретных вопросов, волнующих обе стороны, а также отметил необходимость такого диалога «в периоды геополитических потрясений».

До этого СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения крупной сделки с Россией и Китаем, которая сможет изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами.

Ранее МИД Китая прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа.