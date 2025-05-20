«Ведомости»: РФ сократила поставки нефти в КНР на 14,2%, но остается лидером

В первые четыре месяца 2025 года Россия сократила объем поставок нефти в Китай на 14,2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным ведомства, за этот период китайскому партнеру было продано 32,38 млн тонн нефти на $17,08 млрд, эта сумма на 23,9% меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Несмотря на снижение объемов, Россия сохраняет первое место среди поставщиков нефти в Китай. Второе место занимает Малайзия, увеличившая экспорт в КНР до 26,29 млн тонн (на 48,3%). Саудовская Аравия замыкает тройку с объемом поставок 25,63 млн тонн (примерно на 1,9% меньше, чем в 2024).

Сообщается, что в 2024 году Китай сократил общий объем закупок нефти на 1,9% до 553,41 млн тонн, но увеличил импорт из России на 1,3%, до 108,47 млн тонн.

В марте СМИ сообщали, что Центробанк России допускает повторение затяжного нефтяного кризиса 1980-х годов из-за политики США и ОПЕК. Напомним, после эпохи высоких нефтяных цен в 1974–1985 годах наступил 18-летний период их снижения.

Ранее в США заявили о резком ускорении бурения новых нефтяных скважин Россией.