В МИД РФ оценили попытки СМИ назвать вывоз курян ВСУ «эвакуацией»

Попытки издания The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) назвать вывоз жителей Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) «эвакуацией» являются демонстрацией цинизма. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

«Издание-иноагент The Insider, демонстрируя безграничный цинизм, попыталось сформировать образ «добрых украинских оккупантов в Курской области», которые якобы не вывозили насильно, а «эвакуировали» на украинскую территорию мирных жителей Курской области», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью. В ведомстве подчеркнули, что украинские войска совершали на территории российского региона «чудовищные зверства», на фоне которых насильственный вывоз россиян меркнет.

Несколькими часами ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе удалось установить местонахождение 1290 человек, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. По его словам, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация.

Ранее власти Курской области сообщили, сколько человек пострадали в результате атаки ВСУ.