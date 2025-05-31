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Число пострадавших в Курской области в результате атаки БПЛА выросло до 10

Хинштейн: из-за атаки дронов ВСУ по Курской области пострадали 10 человек
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Haggardous50000/Shutterstock

В результате атаки ВСУ по Курской области пострадали 10 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, семь человек пострадали в результате удара дронов ВСУ по Рыльскому району. В Рыльскую Центральную районную больницу доставлена семья из четырех человек, включая двух подростков 13 и 16 лет.

Также ВСУ нанесли удар по поселку Артаково в Льговском районе. Там произошел пожар в двух строениях и гараже. В одном из помещений находилась семья из трех человек. Все они обратились за медицинской помощью самостоятельно.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что гостиница и квартира в частном доме в Рыльске Курской области загорелись в результате налета украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки на Курскую область
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