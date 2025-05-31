Глава евродипломатии призвала «остановить Россию на ее пути»

Глава евродипломатии Кая Каллас на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» выразила обеспокоенность из-за укрепления российско-китайских отношений.

«Когда Китай и Россия говорят о совместном руководстве изменениями, невиданными за последние 100 лет, и о пересмотре глобальной системы безопасности, мы все должны быть крайне обеспокоены», — заявила политик.

Она также обвинила Пекин в том, что, несмотря на заявления о нейтралитете в конфликте на Украине, он поставляет Москве товары двойного назначения.

«Мы должны остановить Россию на ее пути. Если мы этого не сделаем, то подтвердим, что можно просто силой захватить территорию соседа», — высказала мнение Каллас.

Кроме того, на форуме Каллас призвала мировое сообщество использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и борьбы с его экономическим влиянием. Дипломат предложила сотрудничать со странами-партнерами в сферах инноваций, координации технологий, искусственного интеллекта и других, чтобы такими альянсами противостоять растущему влиянию КНР.

Ранее Каллас объяснила, чего Европа ждет от США в отношении РФ.