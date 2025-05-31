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Президент Восточного Тимора призвал не забывать о русских на границе с Украиной

Рамуш-Орта призвал не игнорировать граждан РФ, живущих на границе с Украиной
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Anupam Nath/AP

Президент Восточного Тимора (государство в Юго-Восточной Азии между Индонезией и Австралией) Жозе Рамуш-Орта во время форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре призвал мировых лидеров не забывать о гражданах РФ, живущих на границе с Украиной.

Он утверждает, что знает об их положении из личных наблюдений.

«Не игнорируйте русское население, проживающее вдоль границы Украины с Россией», — сказал политик.

Президент также обратился к лидерам США и Китая Дональду Трампу и Си Цзиньпину, которым, по его словам, нужно вести открытый диалог.

«Вы (США. — «Газета.Ru») убеждаете себя снова и снова, что Китай представляет собой угрозу, а не просто является соперником. Да, Китай является соперником, но не обязательно угрозой. Может быть, он разве что является угрозой вашему экономическому превосходству», — заявил Рамуш-Орта.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что переговоры США с Китаем зашли в тупик. При этом он допустил, что в какой-либо момент в будущем возможны контакты лидеров двух государств.

Ранее шеф Пентагона призвал готовиться к противостоянию с Китаем.

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