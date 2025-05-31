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Песков отреагировал на скандал с пощечиной Макрону

Песков: жена дала пощечину Макрону не просто так, но это не наше дело
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Если жена дает пощечину мужу — она никогда не делает это просто так, однако это не наше дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал с президентом Франции Эммануэлем Макроном в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что семейные дела четы Макронов не должны обсуждаться в публичном поле.

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии Франции, представитель Кремля добавил, что французский лидер не стоит на пути мира. Песков отметил, что Макрон до сих пор считает, что от России можно чего-то добиться давлением, однако это говорит лишь о «категорическом непонимании сути нашей страны».

Пресс-секретарь российского лидера выразил сожаление по поводу того, что Макрон «не понимает реального положения дел».

Жена французского лидера Брижит ударила Макрона по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля».

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп, говоря о пощечине Макрону, посоветовал «держать дверь закрытой».

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