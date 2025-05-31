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Посол РФ выступил с предупреждением к Дании

Посол РФ в Дании Барбин: нападения на танкеры с нефтью из РФ будут пресекаться
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Кадр видео: Telegram-канал «Военный обозреватель»

В посольстве России в Копенгагене предупредили, что нападения на танкеры с российской нефтью в Баренцевом море встретят решительный отпор. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале дипмиссии.

«Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Также дипломат заявил, что курс Запада на эскалацию напряженности и подготовку к прямой конфронтации с Россией делает неизбежным нарастание напряженности в районе Балтийского моря и делает заявления представителей стран Евросоюза и НАТО «о якобы их заботе за безопасность морской среды <..> беззастенчивым лицемерием».

Дипломат подчеркнул, что сейчас беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантирован международным правом.

«Введение каких-либо дискриминационных и односторонних ограничений вразрез с международным правом подтолкнет мир еще ближе к неконтролируемому развитию событий», — резюмировал Барбин.

В марте 2025 года Дания анонсировала существенное изменение правил прохода танкеров с нефтью из России через Балтийские проливы.

14 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Когда экипаж отказался подчиниться требованиям, военные начали угрожать судну, пытаясь его таранить, и предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

20 мая Евросоюз ввел санкции против 189 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Ранее политолог Пинчук заявил, что РФ должна отвечать на задержание своих судов странами Балтии.

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