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Дания усилит контроль за танкерами с нефтью из России

Дания существенно изменит правила прохода танкеров с нефтью из России
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Depositphotos

Дания планирует изменить правила прохода судов, а также усилить проверки танкеров, которые занимаются перевозкой российской нефти через свои проливы. Такая информация содержится в заявлении на сайте морского управления скандинавской страны.

«Датское морское управление усиливает меры по обеспечению того, чтобы танкеры, находящиеся в порту Skagen Red, соблюдали правила безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, эти действия предпринимаются в ответ на активность старых судов, которые занимаются перевозкой нефти через Датские проливы, что создает повышенный риск для безопасности на море моряков и окружающей среды.

В заявлении также указано, что контроль со стороны государства порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или утратой судов, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте.

В совместном заявлении по итогам мероприятия сказано, что Североатлантический альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря.

О том, зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.

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