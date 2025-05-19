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«Все должны знать, что Россия ответит»: эксперт о задержании эстонского танкера

Политолог Пинчук: РФ должна отвечать на задержание своих судов странами Балтии
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Telegram-канал «SHOT»

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о задержании Россией эстонского танкера Green Admire, а также обвинения Таллина в адрес Москвы на фоне инцидента. Эксперт подчеркнул, что РФ должна была ответить на недавнюю попытку захвата судна Jaguar, которое связывают с российским «теневым флотом».

Кроме того, по его словам, Москва не должна поддаваться истерике, которую пытается создать Таллин, чтобы привлечь внимание других членов НАТО.

«Принцип адекватности и обязательной реакции на подобные вещи нужен. Поэтому неотвратимость ответа должна быть важнейшим инструментом — даже не тяжесть, а в первую очередь необратимость. Все должны знать, что Россия ответит в любом случае. Тогда и вести себя будут по-другому», — сказал Пинчук.

18 мая министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Россия задержала следовавший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам танкер Green Admire греческой компании Aegean Shipping. По его словам, морской маршрут судна был согласован Эстонией, Финляндией и Россией.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

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