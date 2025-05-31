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Ирландский журналист иронично назвал Каллас «гениальным дипломатом»

Журналист Боуз высмеял слова Каллас о суровой любви США, упомянув Макрона
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Kenzo Tribouillard/AP

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, касающиеся военных расходов США. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Кая Каллас прокомментировала заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что требованиями президента Дональда Трампа к западным странам увеличить траты на оборону являются проявлением «суровой любви». Представитель ЕС выразила уверенность, что «суровая любовь лучше, чем никакая».

На этом фоне Боуз иронично назвал Каллас «гениальным дипломатом».

«Интересно, что об этом думает Микролеон (президент Франции Эммануэль Макрон — «Газета.Ru»)?» — поинтересовался журналист.

26 мая в СМИ и социальных сетях распространилось видео, снятое во время прибытия французского лидера и его супруги Брижит Макрон во Вьетнам. Сначала на записи показано, как открывается дверь президентского самолета, приземлившегося в аэропорту Ханоя. Далее в кадре появляются глава государства, а затем рука его жены, хотя ее самой не видно полностью. После этого Брижит Макрон дает пощечину мужу, и на его лице отражается удивление.

По информации журналистов, супруги якобы просто решили «подурачиться». Комментируя ситуацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пошутила, что в западных странах в очередной раз попытаются связать произошедшее с «рукой Кремля». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эммануэль Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной.

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