TAC: выход США из переговоров может стать решающим ударом по Украине

Возможный выход Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта станет решающим ударом по Киеву. Об этом пишет журнал The American Conservative (TAC).

По словам авторов статьи, Украина сильно зависит от разведывательных данных и доступа к спутниковой системе Starlink, которые ей предоставляют США. Если украинские войска останутся без этой поддержки, они лишатся возможности использовать многие виды высокоточного оружия.

«В сочетании с текущими трудностями Украины в плане личного состава и с сокращением числа американских систем ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») Patriot, удар по украинскому моральному духу [при выходе США из переговоров] может оказаться решающим», — подчеркнули обозреватели.

Они добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в «большой беде» из-за низких показателей обученности военнослужащих и оснащенности армии. Более того, оборонная промышленность РФ существенно превосходит военные заводы в США и европейских странах по производству критически важных снарядов. Журналисты отметили, что российские предприятия выпускают ударные ракеты быстрее, чем западные компании создают ракеты для средств ПВО.

23 мая советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев не может позволить Вашингтону выйти из конфликта. Как он сказал, военная помощь со стороны США слишком важна как для Украины, так и для европейских государств.

Ранее политолог назвал вероятный срок выхода США из переговоров по Украине.