В Грузии оценили отношения с США

Грузия готова к перезапуску отношений с США. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе после встречи в с американским сенатором Стивом Дэйнсом, передает «Интерфакс».

«Встреча была плодотворной в плане перезагрузки грузино-американских отношений. <...> Мы открыто заявили, что готовы к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами с чистого листа и конкретной «дорожной картой», — сказал он.

Накануне генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее поздравил главу Грузии Михаила Кавелашвили с отмечавшимся 26 мая в республике Днем независимости. Трамп в поздравительном письме назвал 107-ю годовщину независимости Грузии эпохальной датой в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность. Он заявил, что Белый дом привержен укреплению мирных и плодотворных отношений с грузинским правительством.

Ранее Грузия запретила россиянам и гражданам Белоруссии вывозить из страны автомобили.