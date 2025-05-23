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Грузия запретила россиянам и гражданам Белоруссии вывозить из страны авто

МВД Грузии сообщило о запрете гражданам РФ и Белоруссии на вывоз машин из страны
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РИА Новости

Грузия запретила гражданам России и Белоруссии вывозить автомобили из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство услуг грузинского МВД.

«Подтверждаем: запрет действует с 15 мая», — ответили на горячей линии на соответствующий вопрос агентства.

В 2023 году Тбилиси запретил реэкспорт автомобилей, ввезенных из США, Евросоюза, в Россию и Белоруссию. Однако в вывозе авто в другие страны грузинские власти россиян и белорусов не ограничивали. Теперь эту возможность закрыли.

До этого стало известно, что компания Sinomach Auto, которая в марте 2025 года объявила о получении дистрибьюторских полномочий в России на бренд Li Auto (он же Lixiang), рассматривает возможность удаленной блокировки ключевой части функционала моделей этой марки, ввезенных в рамках параллельного («серого») импорта.

В России начали работать 20 официальных дилеров марки Li Auto, которые будут осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание. Новая стратегия предусматривает торговлю машинами бренда Li Auto исключительно через Sinomach Auto.

Ранее были названы 6 «ушедших» иномарок, которые обновились за рубежом.

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