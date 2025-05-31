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Посол России рассказал об отношении шведских СМИ к его заявлениям

Посол Беляев рассказал, как СМИ Швеции берут у него интервью, но не публикуют их
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Global Look Press

Российская тема в СМИ Швеции звучит только со знаком «минус», материалы с альтернативными трактовками не выходят в эфир. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По словам дипломата, были случаи, когда местные журналисты брали у него интервью, но не публиковали их.

Беляев назвал шведские СМИ «мощнейшим аппаратом манипулирования общественным мнением», который, как утверждает посол, в настоящее время настроен против России.

При этом глава дипмиссии РФ отметил, что антироссийские настроения, нагнетаемые СМИ, принимаются в стране не всеми и в полной мере Беляев утверждает, что любой, кто в Швеции решается высказать свою пророссийскую или даже нейтральную позицию, объявляется лжецом, «агентом Кремля».

Посол добавил, что ни о каком следовании принципам свободы слова и демократии в таких условиях говорить не приходится.

В этом же интервью Беляев заявил, что СМИ Швеции героизируют наемников, отправляющихся на Украину.

Ранее Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией.

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