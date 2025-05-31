Европейская страна приостановила двусторонние контакты с Россией

Швеция заморозила двусторонние политические контакты с Россией, торговый оборот сокращается, культурные и спортивные обмены сведены к нулю. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, отношения между Москвой и Стокгольмом сейчас переживают непростой период. Дипломат назвал происходящее локальной проекцией общей геополитической напряженности между Россией и коллективным Западом.

Беляев подчеркнул, что Швеция, как член Европейского союза и НАТО, подчеркнуто тщательно реализует недружественные установки «в национальном масштабе» в отношении России.

Глава российской дипмиссии добавил, что основной смысл межгосударственных отношений двух стран сводится сейчас к сохранению взаимного дипломатического присутствия.

Беляев напомнил, что российское посольство в Стокгольме не закрывалось даже в годы Второй мировой войны (1939 — 1945 годы), оставаясь одним из немногих советских диппредставительств в Европе. Российская сторона считает важной продолжать работу даже в самых непростых условиях, исходя из того, что дипломатия — это «искусство возможного», подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что дроны пытались атаковать школу при посольстве России в Швеции.