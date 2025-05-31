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Посол рассказал об отношении шведских СМИ к воюющим в рядах ВСУ наемникам

Посол Беляев: СМИ Швеции героизируют наемников, отправляющихся на Украину
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Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

СМИ Швеции героизируют наемников, отправляющихся на Украину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, известен целый ряд случаев, когда подданные королевства присоединялись к Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Любителей приключений» не останавливает даже тот факт, что многие из отправившихся в республику наемников не вернулись домой, отметил дипломат.

Глава российской дипмиссии предположил, что причина тому — линия местных СМИ по героизации таких личностей, называющих себя добровольцами, а в действительности являющихся наемниками.

Министерство обороны России неоднократно заявляло, что власти Украины используют иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории республики.

В этом же интервью Беляев заявил, что Швеция заморозила двусторонние политические контакты с Россией, торговый оборот между странами сокращается, культурные и спортивные обмены сведены к нулю.

Ранее суд заочно приговорил к 14 годам наемника из Швеции, вступившему в ряды украинской армии.

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