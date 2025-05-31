СМИ узнали о мрачном признании европейских дипломатов по Украине

Telegraph: на встрече в Гааге по Украине была мрачная атмосфера

В Европе понимают, что США уже не будут помогать Украине, на прошедшей встрече в Гааге по поводу поддержки Киева царила мрачная атмосфера. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся (поддерживать Украину – прим. ред.)», — приводит издание слова неназванного западного чиновника.

Как сообщили источники The Telegraph, в рамках обсуждения говорилось о необходимости продолжения помощи Украине со стороны Европы на фоне уменьшения американских поставок Киеву.

До этого американский аналитик Джон Миршаймер заявлял, что на Западе уже перестали отрицать, что проигрыш Украины в конфликте с Россией неизбежен.

По его словам, сейчас Украина находится «в большой беде», «украинцы висят в петле», — об этом твердят даже крупнейшие западные СМИ.

Ранее в Европе дали совет Украине перед вторым раундом переговоров с Россией.