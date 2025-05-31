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МИД Германии заявил, что Берлин стал «немного честнее» с Россией

МИД ФРГ: Германия уже не ставит своей целью военное поражение России на Украине
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Global Look Press

Германия «стала немного честнее» и не ставит целью нанести России военное поражение посредством украинского кризиса. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее», — подчеркнул он.

При этом Вадефуль в том же интервью говорил, что Германия и Россия уже не находятся в ситуации «явного мира».

Также отверг заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Берлин способствует «провоцированию войны» своим желанием помогать Киеву создавать дальнобойное оружие. Кроме того, он призвал Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом оказывать давление на Россию путем введения новых санкций.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Берлин станет «законной целью» ВС РФ.

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