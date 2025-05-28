Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что Германия не позволит Пескову себя учить

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отверг заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Берлин способствует «провоцированию войны» своим желанием помогать Киеву создавать дальнобойное оружие. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Если кому-то и не позволено говорить о подстрекательстве к войне, так это Пескову…» — сказал Вадефуль.

Он также заявил, что Германия не позволит «ему нас ничему учить».

Сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским коллегой Рустемом Умеровым договор об инвестициях в производство дальнобойного оружия на Украине.

Комментируя эту информацию, Дмитрий Песков заявил, что поддержка Германией Украины в разработке собственного дальнобойного оружия ведет к «дальнейшему провоцированию войны» и мешает мирным усилиям.

«В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в «первенстве» по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям», — сказал Песков.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Берлин станет «законной целью» ВС РФ.