Представители спецслужб стран Запада воюют на стороне ВСУ под видом наемников. Об этом заявил ТАСС командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия – Неман» Сергей Мюнье.

«Присутствуют также и представители западных спецслужб и сил специальных операций. То есть это определенные специалисты, которые занимаются той же и вербовкой, то есть организуют структуры набора и переправки людей в лагеря на Украине», — подчеркнул он.

По словам Мюнье, помимо представителей западных спецслужб в отрядах наемников ВСУ чаще всего встречаются обыкновенные хулиганы, скинхеды, сторонники правых идеологий, представители ультраправых футбольных организаций.

31 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев обращал внимание на то, что СМИ Швеции героизируют наемников, отправляющихся на Украину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил страны.

По его словам, известен целый ряд случаев, когда подданные королевства присоединялись к Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Любителей приключений» не останавливает даже тот факт, что многие из отправившихся в республику наемников не вернулись домой, отметил дипломат.

Ранее суд заочно приговорил к 14 годам наемника из Швеции, вступившему в ряды украинской армии.