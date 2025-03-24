Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который был подан бывшей главой государства Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского лидера.

«Закон служит максимальному информированию общества о происхождении финансирования организаций, проводящих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зурабишвили подала иск в июле прошлого года. Аналогичное решение также приняли около 120 неправительственных организаций и 38 оппозиционных депутатов. В заявлении они потребовали приостановить действие закона об иноагентах и в дальнейшем упразднить его. Конституционный суд Грузии объединил все поданные иски.

Речь идет о законе, принятом парламентом Грузии в мае 2024 года. Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список планировалось вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее парламент Грузии одобрил новый законопроект об иноагентах.