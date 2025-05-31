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Маск пошутил о непричастности Франции к его синяку под глазом

Маск объяснил происхождение синяка под глазом игрой с малолетним сыном

Американский миллиардер Илон Маск, отвечая на вопрос о природе синяка под глазом, с которым он пришел на прощальную пресс-конференцию в Белый дом, пошутил о непричастности Франции к инциденту. Его слова приводит РИА Новости.

На этой неделе журналисты запечатлели момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит в момент выхода политика из самолета.

«Я не был рядом с Францией. Я просто дурачился с маленьким (сыном – ред.) X», — пошутил Маск.

В ночь на 29 мая Илон Маск заявил, что завершает работу в администрации Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Предприниматель поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о пощечине Макрону, посоветовал «держать дверь закрытой».

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