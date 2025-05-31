Россия не предоставит Украине возможность использовать перемирие в целях перевооружения. Об этом на YouTube-канале Rachel Blevins заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода.

«Эта игра окончена. Кремль не собирается давать Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием и позволить киевскому режиму насильно мобилизовать больше людей с улиц как собак», — подчеркнул он.

Слебода напомнил, что Украина постоянно срывала все мирные предложения, высказанные Россией.

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, сообщил 30 мая представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе дали совет Украине перед вторым раундом переговоров с Россией.