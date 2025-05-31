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В Британии определили главного врага

The Guardian: Британия рассматривает Россию как непосредственную угрозу
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Kin Cheung/AP

Британия рассматривает Россию как «непосредственную и насущную угрозу». Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на черновик стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

По мнению Лондона, именно Россия представляет для Британии непосредственную угрозу в военном и политическом отношении. Также в документе должно быть отдельно уделено внимание Китаю и перспективам противостояния — уточняется, что Китай будет назван не прямой угрозой, а как «изощренная и затяжная проблема». Наравне с Китаем, также Северная Корея будет названа «региональным нарушителем».

Предполагается, что в стратегическом обзоре будет указано, что Британия столкнулась с «новой эпохой угроз», в которую БПЛА, искусственный интеллект и другие технологические разработки полностью изменили методы ведения боевых действий.

До этого посольство России предупредило Британию о последствиях милитаризации киберпространства.

Накануне сообщалось, что Великобритания выделит более £1 млрд (около $1,4 млрд) на создание цифровой системы наведения для вооруженных сил. Новая система, как ожидается, позволит координировать действия флота, авиации, а также сухопутных войск в режиме реального времени. В результате будет быстрее проходить идентификация и уничтожение целей.

Ранее эксперт рассказал, зачем в Европе промывают мозги словами о «российской угрозе».

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