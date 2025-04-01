Аналитик Хоффман: ЕС говорит о российской угрозе, оправдывая свою милитаризацию

Европа искусственно создает образ России как абсолютного зла ради милитаризации политического блока, это становится настораживающим повторением исторических прецедентов, связанных с Германией и Великобританией середины XX века. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС Александр Хоффманн.

В российской разведке сообщили, что официальные лица в Европе фактически взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием граждан.

«СВР (Служба внешней разведки России — прим. ред.) традиционно оперирует проверенными источниками, и аналогичные доклады встречались еще в 2014 году, когда ЕС начал тестировать нарратив о «российской агрессии»... Создание образа экзистенциальной угрозы оправдывает милитаризацию ЕС», — подчеркнул он.

Хоффман добавил, что описанные в СВР РФ методы воздействия на общественное мнение в ЕС «удивительно напоминают не только геббельсовскую пропаганду, но и менее известные эксперименты британского Управления специальных операций SOE (Special Operations Executive) 1940-х». Тогда через подконтрольные СМИ в Европе формировали образ непобедимого врага.

Сегодня Европа искусственно конструирует образ России как абсолютного зла, игнорируя факты и логику, обратил внимание Хоффман.

Кроме того, в СВР сообщили, что Евросоюз стремится переписать историю XX века, чтобы подрастающее поколение в Европе считало, что Россия не одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.