Великобритания инвестирует £1 млрд в цифровые системы вооружения

Великобритания выделит более £1 млрд (около $1,4 млрд) на создание цифровой системы наведения для вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Джона Хили.

Новая система позволит координировать действия флота, авиации и сухопутных войск в режиме реального времени, ускоряя идентификацию и уничтожение целей. По словам Хили, опыт Украины доказал, что победа зависит от технологического превосходства и скорости внедрения инноваций.

«Будущие конфликты выиграют силы, которые лучше связаны и быстрее внедряют инновации. Наша система даст возможность действовать с невиданной скоростью», — подчеркнул министр.

15 мая агентство Reuters со ссылкой на правительство Британии сообщало, что Великобритания и Германия захотели совместно создать высокоточное оружие.

Проект основывается на обязательстве двух стран, принятом в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость наличия у Европы возможности защитить себя от любой эскалации войны на Украине.

Ранее в НАТО анонсировали заседание контактной группы по вооружению Украины.