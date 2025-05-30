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Украина попросила Турцию предоставить Киеву системы ПВО

Умеров сообщил, что Украина попросила Турцию предоставить системы ПВО
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Eugene Hoshiko/AP

Министерство обороны Украины попросило Турцию предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и инвестировать в военно-промышленный комплекс. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс; поставка техники и систем ПВО; боеприпасы для противовоздушной обороны; снаряды основных калибров; усиление наших дальнобойных возможностей», — отметил он.

Кроме того, главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский уведомил Фидана о ситуации на линии фронта, добавил Умеров.

30 мая военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что Украина испытывает «острейшую нехватку» систем противовоздушной обороны, ими прикрыт Киев, а также пара стратегических объектов. По словам эксперта, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский запросил у США покупку десятка комплексов ПВО Patriot. Глава Белого дома Дональд Трамп отказал Украине, обратил внимание Кнутов.

В апреле Зеленский сообщил, что Украина готова купить у США 10 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он уточнил, что Украина может оплатить поставки систем ПВО за счет выделенных европейскими партнерами средств. Однако, по его словам, Киев не может договориться по данному вопросу с Вашингтоном.

Ранее в ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее.

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