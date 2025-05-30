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Эксперт рассказал о проблемах Украины с ПВО: «Слабенько прикрыт Киев»

Аналитик Кнутов: Украина испытывает нехватку ПВО, прикрыты Киев и пара объектов
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Украина испытывает «острейшую нехватку» систем противовоздушной обороны (ПВО), ими прикрыт Киев, а также пара стратегических объектов. Об этом aif.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

«Украина испытывает острейшую нехватку систем противовоздушной обороны», — отметил он.

По словам эксперта, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский запросил у США покупку десятка комплексов ПВО Patriot. Президент США Дональд Трамп отказал Украине, обратил внимание Кнутов.

«Зеленский все это просит, потому что почти вся территория Украины открыта, сегодня слабенько прикрыт Киев и еще один-два стратегических объекта», — подытожил аналитик.

До этого Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. В результате, по его словам, Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги.

Украинский президент отметил, что на уровне минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

Ранее сообщалось, что военная помощь США Украине закончится в ближайшие месяцы.

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