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Путину рассказали о 13-летнем Кирилле с генетическим заболеванием, поднимающем 115 кг

Путин восхитился 13-летним тяжелоатлетом с ахондроплазией, поднимающим 115 кг

Президенту России Владимиру Путину рассказали о 13-летнем Кирилле, который, несмотря на редкое генетическое заболевание (ахондроплазию), поднимает штангу весом 115 кг. Об этом на встрече с президентом сообщил глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко, сообщает Telegram-канал Кремля.

«При росте 128 см у него невероятная сила духа: Кирилл уже завоевал 50 спортивных медалей, каждая из которых посвящена России», — подчеркнул Ткаченко.

Путин выразил искреннее восхищение достижениями подростка, отметив его целеустремленность.

Накануне Дня защиты детей президент России Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд «Круг добра». Эта организация занимается закупкой дорогостоящих лекарств для детей с тяжелыми, редкими (орфанными), опасными для жизни заболеваниями. «Круг добра» дарит своим подопечным возможность жить и взрослеть, и это не преувеличение. Как работает уникальный фонд – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу.

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