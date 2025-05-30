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Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу

Путин поручил упростить трудоустройство участников СВО на муниципальную службу
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по упрощению доступа участников специальной военной операции к муниципальной службе. Документ, опубликованный на сайте Кремля, разработан по итогам Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Правительству совместно с регионами предписано скорректировать квалификационные требования: снизить барьеры по стажу муниципальной службы, опыту работы и уровню образования для военнослужащих. Премьер-министру Михаилу Мишустину и губернаторам поручено до 1 октября распространить практику проекта «Герой 71» (Тульская область), обеспечивающего профессиональный рост участников СВО.

В апреле сообщалось, что фракция «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроект о создании федерального и регионального кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе. Инициатива, разработанная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предполагает ежегодное бесплатное повышение квалификации для ветеранов и их приоритетное назначение на вакантные посты. Порядок формирования резерва планируется утвердить указом президента.

Ранее Путин отшутился в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ.

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