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Куба обвинила дипломата США в «интервенционистском» поведении

Главе дипмиссии США выразили протест на Кубе из-за «недружественного поведения»
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Shutterstock

Временный поверенный в делах США на Кубе Майк Хаммер был вызван в МИД Кубы, где ему вручили ноту протеста из-за «недружественного и интервенционистского» поведения. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства островного государства.

По словам МИД Кубы, поведение американского дипломата «нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и противоречит Соглашению о восстановлении дипломатических отношений, подписанному между правительствами двух стран».

Незадолго до этого американский Госдеп объявил о запрете продажи и лицензирования экспорта военного оборудования на Кубу, мотивируя это отсутствием сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

В конце своего срока пребывания на посту президента США Джо Байден принял решение об исключении Кубы из списка стран, финансирующих терроризм, в котором Куба находилась с 2021 года. Однако 31 января администрация Дональда Трампа возобновила ограничения на финансовые операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Кубе.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии односторонним принудительным мерам.

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