Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США внесли Кубу в список стран, недостаточно сотрудничающих по терроризму

Госдеп США: Куба попала в список недостаточно сотрудничающих по терроризму стран
close
Natacha Pisarenko/AP

Государственный департамент США объявил о запрете продажи и лицензирования экспорта военного оборудования на Кубу, мотивируя это отсутствием сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что в мае 2024 года США исключили Кубу из списка стран, не оказывающих достаточного содействия в борьбе с терроризмом, однако спустя год страна вновь была возвращена в этот список, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что данная мера автоматически влечет за собой запрет на экспорт оборонной продукции и услуг на Кубу.

В апреле текущего года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о намерениях России добиваться исключения Кубы из перечня государств, спонсирующих терроризм.

В конце своего срока пребывания на посту президента США Джо Байден принял решение об исключении Кубы из этого списка, в котором страна находилась с 2021 года. Однако, 31 января администрация Дональда Трампа возобновила ограничения на финансовые операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Кубе.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии санкциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами