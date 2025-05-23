Российский посол ответил на разработку Великобританией нового оружия

Работа Великобритании и ФРГ над новым высокоточным оружием окажется еще одним ударом по договоренностям о контроле над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Планы совместной разработки британско-германских ударных систем дальностью свыше 2 тысяч километров были озвучены во время двухсторонних консультаций в Берлине 15 мая. Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, такая инициатива Британии и Германии стала сильным ударом по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Келин напомнил также, что этот договор был «разрушен» по вине Соединенных Штатов.

15 мая агентство Reuters со ссылкой на правительство Британии сообщало, что Великобритания и Германия захотели совместно создать высокоточное оружие.

Проект основывается на обязательстве двух стран, принятом в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость наличия у Европы возможности защитить себя от любой эскалации войны на Украине.

Ранее новый канцлер Германии захотел сделать немецкую армию самой сильной в Европе.