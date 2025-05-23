На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол ответил на разработку Великобританией нового оружия

Келин: разработка Лондоном нового оружия ударит по контролю над вооружениями
close
Kin Cheung/AP

Работа Великобритании и ФРГ над новым высокоточным оружием окажется еще одним ударом по договоренностям о контроле над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Планы совместной разработки британско-германских ударных систем дальностью свыше 2 тысяч километров были озвучены во время двухсторонних консультаций в Берлине 15 мая. Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, такая инициатива Британии и Германии стала сильным ударом по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Келин напомнил также, что этот договор был «разрушен» по вине Соединенных Штатов.

15 мая агентство Reuters со ссылкой на правительство Британии сообщало, что Великобритания и Германия захотели совместно создать высокоточное оружие.

Проект основывается на обязательстве двух стран, принятом в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость наличия у Европы возможности защитить себя от любой эскалации войны на Украине.

Ранее новый канцлер Германии захотел сделать немецкую армию самой сильной в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами