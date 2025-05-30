Видео встречи Путина с вдовой Абэ возглавило топы ведущих японских газет

Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первые места в двух японских газетах

Видеозапись встречи президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, заняла первое место в электронных разделах газет «Асахи» и «Иомиури». Об этом сообщает РИА Новости.

В «Асахи» ролик опубликован с подписью: «Господин Путин встречается с госпожой Акиэ: «Помня об Абэ». Он сохраняет лидерство в ночное время суток в Японии.

В «Иомиури» видео (включающее также визит Акиэ Абэ к Большому театру) остается на вершине рейтинга спустя 10 часов после публикации, несмотря на вечерний час в Токио.

Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ 29 мая. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что экс-премьер-министр Японии сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Ранее политолог раскрыл смысл визита вдовы Абэ в Москву.