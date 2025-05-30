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Политолог раскрыл смысл визита вдовы Абэ в Москву

Политолог Кистанов: визит вдовы Абэ в Москву позитивен для отношений РФ и Японии
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Визит вдовы экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ в РФ может символизировать улучшение отношений между Москвой и Токио. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

Эксперт напомнил, что Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений, а также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил.

«Визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», — допустил Кистанов.

Он обратил внимание, что нынешний кабмин Японии как минимум позволил этому визиту случиться.

Президент России Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ 29 мая. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что экс-премьер-министр Японии сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Ранее японский депутат призвал к созданию новых российско-японских отношений.

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