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Глава МИД ФРГ предложил США объединиться против Путина

Глава МИД Германии Вадефуль предложил США давить на Россию вместе с Евросоюзом
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом оказывать давление на Россию путем введения новых санкций. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец вступила в серьезные переговоры, мы должны сохранять давление. Мы, европейцы, продолжим ужесточать санкции, и конгресс США также готов к новым санкциям», — сказал Вадефуль.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые санкции против России. По данным издания, речь идет не о банковских рестрикциях, а о других точечных ограничениях.

При этом он также задумывается о том, чтобы выйти из процесса урегулирования украинского конфликта. Что говорят о новом раунде переговоров в России и на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ усомнились в эффективности санкций Запада против России из-за «опыта Путина».

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