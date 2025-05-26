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Глава МИД Германии резко отреагировал на удары ВС РФ по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Путин оскорбляет Трампа действиями на Украине
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль утверждает, что президент России Владимир Путин якобы оскорбляет американского коллегу Дональда Трампа политикой по Украине. Его слова приводит телеканал ARD.

Удары ВС РФ последних дней показывают, что Москва «обманывает» союзников Украины, утверждает Вадефуль. По его словам, «Путин попирает права человека, что также является оскорблением президента Дональда Трампа».

Он напомнил, что Дональд Трамп пытался усадить стороны за стол переговоров, однако Россия продолжила атаки, показав «такую реакцию». Глава МИД ФРГ призвал сделать так, чтобы Москва не могла продолжать конфликт.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Каллас призвала к «сильнейшему давлению» на Россию.

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