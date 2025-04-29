В США задержали и депортировали 45 тысяч преступников-мигрантов за 100 дней

Администрация Дональда Трампа за первые 100 дней задержала или депортировала более 45 тыс. иностранных преступников, включая членов транснациональных банд. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в статье для National Interest.
Среди выдворенных — 1 154 участника группировок Tren de Aragua и MS-13. В феврале Трамп объявил о борьбе с этими организациями, назвав их «врагами общества». MS-13, преимущественно сальвадорская банда, действует в США и Латинской Америке и входит в список террористических организаций.
«Мы выдворяем худших из худших. Врагам общества не место в Америке», — подчеркнул Уолтц.
Дональд Трамп назвал свои первые 100 дней на втором сроке «очень успешными»: он считает, что сумел многого достичь за этот короткий период. Как в России оценивают первые 100 дней второго президентства Трампа и можно ли говорить, что именно он изменил к лучшему отношения между Москвой и Вашингтоном — в материале «Газеты.Ru».
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