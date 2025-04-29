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В США задержали и депортировали 45 тысяч преступников-мигрантов за 100 дней

Уолтц: США задержали и выслали более 45 тысяч мигрантов за 100 дней при Трампе
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Ken Cedeno/Reuters

Администрация Дональда Трампа за первые 100 дней задержала или депортировала более 45 тыс. иностранных преступников, включая членов транснациональных банд. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц в статье для National Interest.

Среди выдворенных — 1 154 участника группировок Tren de Aragua и MS-13. В феврале Трамп объявил о борьбе с этими организациями, назвав их «врагами общества». MS-13, преимущественно сальвадорская банда, действует в США и Латинской Америке и входит в список террористических организаций.

«Мы выдворяем худших из худших. Врагам общества не место в Америке», — подчеркнул Уолтц.

Дональд Трамп назвал свои первые 100 дней на втором сроке «очень успешными»: он считает, что сумел многого достичь за этот короткий период. Как в России оценивают первые 100 дней второго президентства Трампа и можно ли говорить, что именно он изменил к лучшему отношения между Москвой и Вашингтоном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США депортировали из страны тяжелобольного ребенка.

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