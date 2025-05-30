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Марков увидел сенсацию в словах Пескова о меморандуме России

Политолог Марков рассказал о возможной уступке России в переговорах с Украиной
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказавшись о российском меморандуме, который будет представлен Украине на переговорах в Стамбуле мог сотворить сенсацию.

«Незамеченная сенсация? Дмитрий Песков заявил, что меморандум России будет посвящен условиям временного прекращения огня», — сказал Марков.

По его словам, ранее все российские официальные лица говорили, что Москва хочет обсуждать на переговорах «меры по прекращению причин войны — то есть полное мирное соглашение».

«Это не случайная оговорка? Это уступка России Зеленскому? Или это уступка России Трампу?» — задался вопросом Марков.

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины с их видением прекращения огня. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины высказались о составе делегации страны на новых переговорах с РФ.

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