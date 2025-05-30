Макрон призвал создать новую коалицию Европы и Азии

Европейские государства, а также Индия и страны Азии «третьего по уровню роста» могли бы сформировать коалицию с упором на сотрудничество в сферах торговли и безопасности. Об этом в ходе конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.

Глава республики назвал очевидным тот факт, что страны Европы хотят «идти дальше» вместе с Индией и другими азиатскими государствами. В том числе это касается членов Транстихоокеанского партнерства.

«Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше», — подчеркнул французский лидер.

Макрон добавил, что его страна в ближайшие несколько недель представит новую стратегию по развитию отношений с государствами Индо-Тихоокеанского региона. Как он сказал, Париж хотел бы развивать соответствующий подход в масштабе всей Европы.

По словам главы республики, в Индо-Тихоокеанском регионе находится большое количество «надежных игроков». При этом некоторые из них «обладают потенциалом сдерживания».

Также во время мероприятия президент Франции высказался об урегулировании конфликта на Украине. Он предупредил, что доверие к европейским державам и США будет подорвано, если они не смогут в сжатые сроки добиться прекращения огня.

Ранее Макрон пригрозил расширением действий НАТО в Азии при одном условии.