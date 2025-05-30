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В США указали на неготовность Зеленского к миру на Украине

RS: Зеленский показал, что несерьезно относится к призывам США к миру
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Требование президента Украины Владимира Зеленского о новой финансовой помощи со стороны Запада свидетельствует об игнорировании призывов Вашингтона к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

«Данный запрос — явный сигнал неготовности Киева к диалогу. Украинское руководство намерено продолжать военные действия за счет европейского финансирования», — утверждает издание.

По мнению автора, действия Зеленского продиктованы стремлением сохранить власть и снизить личные риски.

28 мая Владимир Зеленский пожаловался на нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников. По его словам, в результате Киеву приходится покупать все больше оружия за деньги.

Зеленский отметил, что на уровне Минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.

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